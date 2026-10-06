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mercado Petróleo fecha estável em meio a aumento da oferta e ataques contínuos no Oriente Médio O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro subiu 0,26%, a 100,58 dólares

Os preços do petróleo fecharam estáveis nesta terça-feira (6), apesar do aumento das exportações de petróleo cru e derivados provenientes do Oriente Médio, embora não se descarte uma nova escalada do conflito.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro subiu 0,26%, a 100,58 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate para entrega em novembro se manteve praticamente inalterado (+0,01%), a 89,44 dólares.

"A produção e as exportações de petróleo em Kuwait, Iraque e Arábia Saudita estão se aproximando dos níveis anteriores à guerra, enquanto os embarques de produtos refinados também começam a se recuperar", ressaltou a empresa de rastreamento marítimo Kpler.

Na segunda-feira, durante a conferência Energy Intelligence Forum realizada em Londres, o diretor-geral da gigante petrolífera saudita Aramco, Amin Nasser, procurou tranquilizar sobre a "resiliência" de sua empresa.

Por sua vez, o diretor-geral da estatal Kuwait Petroleum Company (KPC), xeque Nawaf Saud al Sabah, assegurou que seu país produz "algo mais de dois milhões de barris por dia", ante os 2,6 milhões que extraía antes da guerra.

O Kuwait foi um dos países do Golfo mais afetados pelas interrupções do trânsito pelo Estreito de Ormuz, e chegou a reduzir sua produção ao nível da demanda interna, porque "não foi possível exportar nada durante a primeira fase desta guerra", acrescentou Al Sabah.

Apesar dessas mensagens tranquilizadoras, o mercado permanece em alerta diante dos últimos ataques na região.

Os houthis do Iêmen afirmaram na segunda-feira ter bombardeado uma refinaria da Aramco, em resposta ao apoio aéreo de Riade às forças governamentais iemenitas em sua luta contra o grupo pró-Irã.

O Catar, que atua como mediador, informou, nesta terça-feira, que os diálogos entre Washington e Teerã continuam na tentativa de romper o impasse após mais de sete meses de conflito. Mas "os sinais de uma aproximação com vistas a um acordo de paz continuam muito limitados", observa David Morrison, analista da Trade Nation.

"Os riscos persistentes de perturbações e de uma nova escalada manterão os preços do petróleo bruto e dos produtos petrolíferos em um nível elevado em 2026", previram, por sua vez, os analistas do Eurasia Group.

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