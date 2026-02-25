A- A+

Mercado Petróleo fecha perto da estabilidade, com expectativa por definições na negociação de EUA-Irã Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para abril fechou em queda de 0,32% (US$ 0,21), a US$ 65,42 o barril

O petróleo fechou perto da estabilidade nesta quarta-feira (25) em uma sessão que contou com grandes expectativas sobre as tratativas entre Estados Unidos e Irã, com negociações marcadas em Genebra na sexta-feira. No discurso de Estado da União, o presidente Donald Trump reforçou buscar um acordo nuclear com o país persa, no entanto, os termos seguem sem definições, o que mantém a probabilidade de uma escalada militar na mesa, com potencial de elevar os prêmios de risco da commodity.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para abril fechou em queda de 0,32% (US$ 0,21), a US$ 65,42 o barril.

Já o Brent para maio subiu 0,15% (US$ 0,11), a US$ 70,69 o barril, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE)

O enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, afirmou que o governo exige que qualquer futuro acordo seja permanente. "Não há cláusula de caducidade. Queremos que se comportem pelo resto de suas vidas", disse. Nesta quarta, os EUA lançaram uma nova rodada de sanções a indivíduos, entidades e embarcações relacionas ao Irã.

O Irã reagiu, com autoridades alternando entre chamar as declarações do republicano como "grandes mentiras" e dizer que as discussões podem resultar em um acordo por meio de "diplomacia honrosa".

A Arábia Saudita aumentou a produção e exportações de petróleo como parte de um plano de contingência caso um ataque dos EUA interrompa o fornecimento do Oriente Médio, segundo a Reuters. O plano é semelhante ao de 2025, quando os EUA atacaram instalações nucleares iranianas, e o país reduzirá o plano caso não haja interrupções e produzirá menos petróleo posteriormente para se manter em conformidade com suas cotas da Organização de Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+)

A Opep+ deve avaliar aumentar sua produção de petróleo de abril em 137 mil barris por dia (bpd), encerrando uma pausa de três meses, segundo a Reuters. O grupo se prepara para o pico da demanda de verão no Hemisfério Norte, enquanto as tensões sustentam os preços.

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos subiram 15,989 milhões de barris, muito acima da projeção de aumento de 1,2 milhão de barris.



