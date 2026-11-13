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mercado Petróleo fecha perto da estabilide com avaliação geopolítica e sinal de reequilíbrio pela AIE Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para dezembro fechou em queda de 0,20% (US$ 0,18), a US$ 88,56 o barril

Os contratos futuros do petróleo fecharam perto da estabilidade nesta sexta-feira (13) após sessão volátil e marcada pela falta de progresso em direção a um acordo para o conflito no Oriente Médio e pelo relatório mensal da Agência Internacional de Energia (AIE), que espera que a oferta global retorne a um excedente no quarto trimestre.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para dezembro fechou em queda de 0,20% (US$ 0,18), a US$ 88,56 o barril. O petróleo Brent para janeiro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), encerrou em alta de 0,02% (US$ 0,02), a US$ 95,82 o barril. Na semana, o WTI e o Brent caíram 2,45% e 2,54%, respectivamente.

As tensões continuam no Oriente Médio, com a Guarda Revolucionária iraniana (IRGC) relatando a explosão de um navio carregado de gás natural liquefeito no Estreito de Ormuz e um ataque a um radar americano no Bahrein. O Comando Central dos EUA negou danos à instalação e afirmou ter abatido dois drones iranianos. Teerã também informou à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), entidade responsável pela supervisão nuclear da ONU, que as negociações sobre a fiscalização nuclear não poderão progredir enquanto o país estiver sob risco de ações militares.

Em contrapartida, a AIE apontou sinais de reequilíbrio. A oferta global superou a demanda pela primeira vez desde o início da guerra, e a agência prevê superávit no quarto trimestre, embora ressalte os riscos às rotas marítimas.

Analistas do ING afirmaram que a recuperação da produção no Oriente Médio aliviou as preocupações imediatas com a oferta, e o ritmo com que o tráfego pelo Estreito de Ormuz retorna ao normal permanece um fator-chave para os preços do petróleo. Já a CMS Prime alerta que os mercados podem estar precificando a perspectiva de progresso diplomático antes que suprimentos adicionais se tornem disponíveis.

*Com informações da Dow Jones Newswires.

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