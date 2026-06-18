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mercado Petróleo fecha sem direção com acordo EUA-Irã e aumento do tráfego marítimo em Ormuz Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para agosto fechou em queda de 0,21% (US$ 0,16), a US$ 75,85 o barril

O petróleo fechou em direções opostas nesta quinta-feira (18) enquanto o mercado se concentra no movimento de navios pelo Estreito de Ormuz após a assinatura do acordo entre Estados Unidos e Irã. A commodity operou volátil perto do fechamento, recuperando-se das mínimas, enquanto o contrato do Brent passou a operar em alta.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para agosto fechou em queda de 0,21% (US$ 0,16), a US$ 75,85 o barril. O petróleo Brent para o mesmo mês, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), encerrou em alta de 0,38% (US$ 0,30), a US$ 79,85 o barril.

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou nesta quinta que Teerã não realizou ataques a embarcações no Estreito de Ormuz pela segunda noite consecutiva e houve uma movimentação de cerca de 12,5 milhões de barris de petróleo pela via marítima Vance também reiterou os planos de viajar para Genebra, na Suíça, para a assinatura do acordo com o país persa. Já o regime iraniano tem pedido a suspensão das sanções ao seu petróleo após a assinatura do acordo com os norte-americanos.

Sobre Ormuz, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, afirmou que Teerã e Omã chegaram a um acordo sobre os mecanismos de administração do trecho. Segundo ele, a gestão ficará sob responsabilidade compartilhada dos dois países.

Com a abertura do estreito para o transporte marítimo, o Kuwait começou a aumentar a produção de petróleo, que deve exceder 2 milhões de barris por dia (bpd) dentro de uma semana, segundo a Bloomberg.

Para analistas do Bank of America, o entusiasmo em torno da retomada completa dos fluxos de petróleo do Oriente Médio nas próximas semanas ignora problemas importantes, os quais devem levar meses para serem solucionados. "Dadas as dificuldades logísticas, isso sugere que os mercados de petróleo podem permanecer em déficit até o 4º trimestre de 2026", projetam.

Enquanto isso, a queda nos preços do petróleo já levou o preço médio da gasolina nos Estados Unidos a cair para abaixo de US$ 4 por galão pela primeira vez em semanas, Segundo a associação AAA Gas, a média nacional atingiu US$ 3,999 por galão nesta quinta-feira.

Na guerra da Ucrânia, Kiev atingiu pela segunda vez em uma semana uma grande refinaria de petróleo em Moscou e interrompeu voos comerciais nos aeroportos da cidade, em um de seus maiores ataques com drones desde o início do conflito.

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