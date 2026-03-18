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MERCADO Petróleo fecha sem direção única, com conflito no Oriente Médio e medidas econômicas nos EUA O petróleo WTI para maio fechou em queda de 0,07% (US$ 0,07), a US$ 95,46 o barril

O petróleo fechou sem direção única nesta quarta-feira, 18, com o Brent apresentando alta acima de 4% em reação aos desdobramentos do conflito no Oriente Médio, após o Irã reafirmar que escalará a guerra, enquanto o WTI oscilou antes de fechar em leve queda, diante da expectativa de medidas dos EUA para aliviar a pressão sobre os preços da gasolina no país.

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para maio fechou em queda de 0,07% (US$ 0,07), a US$ 95,46 o barril.

Já o Brent para maio avançou 3,83% (US$ 3,96), a US$ 107,38 o barril, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE)

O petróleo operou volátil, chegando a cair 3% durante a madrugada, mas voltou a subir e o Brent bateu os US$ 109 por barril em meio ao noticiário da guerra.

Segundo o The Wall Street Journal, Israel atacou a maior instalação de processamento de gás do Irã, localizada na província de Bushehr. Em retaliação, o Irã ameaçou atacar instalações petrolíferas na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos e no Catar.

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, confirmou nesta quarta que o ministro da Inteligência do país, Esmail Khatib, foi morto por forças israelenses durante a madrugada. Na terça-feira, Israel também causou a morte do chefe de segurança nacional do Irã, Ali Larijani, além do chefe da força Basij, Gholam Reza Soleimani.

Para analistas da LMAX, o assassinato de lideranças iranianas sugerem que isso pode levar o Irã a intensificar ataques contra países do Golfo.

Enquanto o foco do conflito continua no Estreito de Ormuz, importante via marítima para o fluxo de petróleo, o Iraque e a cidade curda de Erbil concordaram em exportar petróleo iraquiano por meio da região do Curdistão até o porto turco de Ceyhan. O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que os aliados do país precisam agir pela abertura do trecho.

Em relatório divulgado nesta quarta, o Citi passou a prever que o preço do petróleo tipo Brent deve alcançar a faixa de US$ 110 a US$ 120 por barril no curto prazo, e estima em 50% a probabilidade de o fluxo de petróleo continuar prejudicado pelas próximas quatro a seis semanas.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, disse que o governo tem ciência de que os preços da gasolina subiram no país e que o governo irá anunciar "algumas medidas" nas próximas 24 a 48 horas para responder ao aumento dos preços dos combustíveis.

De acordo com a Reuters, o governo Trump pretende retirar algumas regulações sobre a gasolina no verão do Hemisfério Norte para controlar os preços.

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