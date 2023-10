A- A+

Fechamento Petróleo fecha sem tendências definidas após relatório sobre reservas nos EUA Em Londres, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro subiu 0,20%, a 86,00 dólares

Os preços do petróleo fecharam sem tendências definidas, nesta quinta-feira (12), após uma alta surpreendente e maciça das reservas comerciais de petróleo bruto americanas, que acende o alerta sobre a demanda do cru.

Em Londres, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro subiu 0,20%, a 86,00 dólares.

Enquanto isso, em Nova York, o West Texas Intermediate (WTI) para entreva em novembro recuou 0,69%, a 82,91 dólares.

"O aumento importante das reservas (americanas) foi claramente superior ao que o mercado esperava", afirmou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates, o que fez os preços caírem.

As reservas comerciais de petróleo cru nos Estados Unidos dispararam em 10,2 milhões de barris (mb) na semana passada, segundo números publicados nesta quinta-feira pela Agência Americana de Informação sobre Energia (EIA).

O resultado, que surpreendeu os analistas, que esperavam uma queda, se deve a um aumento da produção e a uma queda das exportações. Os estoques de gasolina, enquanto isso, caíram 1,3 mb, acima do previsto.

A alta dos estoques comerciais de cru se explica por um aumento na produção para 13,2 mb diários (mbd), 300.000 a mais do que na semana passada. As importações aumentaram bastante, 2 mb, enquanto as exportações caíram 1,9 mb.

A taxa de uso das refinarias caiu para 85,7%, o que tem como efeito mecânico a alta nas reservas de cru, com produto que falta refinar.

É um sinal, segundo Andy Lipow, de que as operações tradicionais de manutenção nesta época estão em pleno desenvolvimento antes de o frio chegar no Hemisfério Norte, que gera maior demanda de alguns produtos.

O comportamento dos preços nesta quinta-feita também foi acentuado, segundo Edward Moya, da Oanda, pela publicação do índice de preços ao consumidor (IPC) nos Estados Unidos, acima do esperado em setembro.

Segundo Lipow, por outro lado, o mercado está menos inquieto sobre o risco de uma expansão da guerra entre Israel e Hamas.

