Petróleo ganha terreno após seguidas quedas

Os preços do petróleo subiram, nesta quinta-feira (6), em um mercado um pouco mais otimista do que nos últimos dias, após decisões da Opep+ e do Banco Central Europeu (BCE).

Em Londres, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto subiu 2,00%, a US$ 79,98.

Em Nova York, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para julho aumentou 2,16%, a US$ 75,55.

O ministro saudita de Energia, Abdelaziz bin Salman, afirmou nesta quinta-feira que a interpretação inicial do mercado sobre a decisão da aliança Opep+ de terminar com alguns cortes de produção a partir de outubro foi "errônea". O petróleo caiu após a resolução da Opep e seus aliados se tornar pública.

Para Phil Flynn, do Price Futures Group, o petróleo subiu após a decisão do Banco Central Europeu (BCE) de reduzir sua principal taxa de referência de 4% para 3,75%, seu primeiro corte em cinco anos.

"Isso aumenta a probabilidade de um corte de taxas por parte do Fed [o Banco Central americano], o que sustenta o petróleo, já que sugere um contexto mais favorável ao consumo", explicou o analista.

Flynn também destaca como fator o aumento das tensões entre Rússia e Ocidente, após os Estados Unidos autorizarem a Ucrânia a utilizar armas americanas para atacar alvos em território russo.

Na quarta-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, ameaçou entregar armas a países que poderiam atacar interesses ocidentais em resposta.

