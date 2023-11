Petróleo recupera terreno em mercado à espera da Opep+

A- A+

Os preços do petróleo subiram sutilmente nesta quinta-feira (9) após registrarem valores mínimos desde julho na véspera, em um mercado que prevê um prolongamento dos cortes de produção da Opep+.

Em Londres, o barril Brent do Mar do Norte para entrega em janeiro subiu 0,59%, a 80,01 dólares.

Enquanto isso, em Nova York, o West Texas Intermediate (WTI) para entrega em dezembro subiu 0,54%, para 75,74 dólares.

“No começo, o mercado reagiu aos comentários” do ministro saudita de Energia, Abdulaziz bin Salman, que neste momento a queda de preços dos últimos dias foi causada por “especuladores”, comentou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

“Os especuladores são o problema, não a demanda”, protestou o ministro saudita.

Para Andy Lipow, o mercado espera que as cortes de produção da Opep e de seus aliados dentro da Opep+ se prolonguem “até o fim do ano e, talvez, no começo do próximo”.

Os membros da aliança petrolífera vão reunir-se em 26 de novembro em Viena.

