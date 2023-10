A- A+

Petróleo Petróleo recupera terreno, mas permanece dentro de margens estreitas Preços do petróleo apresentaram alguma recuperação nesta terça-feira (3)

Os preços do petróleo apresentaram alguma recuperação nesta terça-feira (3), após a queda de ontem, mas as cotações seguem dentro de uma margem estreita, sem elementos que consigam inclinar a balança para cima ou para baixo.

O preço do barril Brent do Mar do Norte - de referência na Europa - para entrega em dezembro subiu 0,23%, a 90,92 dólares em Londres.

Já o West Texas Intermediate (WTI) – de referência nos EUA – para entrega em novembro recuperou 0,46%, para 89,23 dólares em Nova York.

O dia começou no vermelho, em meio a um novo aumento do dólar e das taxas de juros dos títulos do Tesouro, os dois temas que preocupam o mercado neste momento, segundo Edward Moya, da Oanda.

Quando o Brent ficou abaixo de 90 dólares pela primeira vez em um mês, o mercado reverteu a tendência.

“Os investidores [para os quais o petróleo é um ativo entre muitos outros] estão cansados” e não conseguem fazer o preço subir como há alguns dias, resumiu Daniel Ghali, da TD Securities.

“Não há uma situação que possa desencadear vendas em massa”, acrescentou o analista. “Deveremos permanecer em margens estreitas” por um tempo, opinou.

