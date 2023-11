A- A+

Petróleo Petróleo recupera terreno; mercado aguarda Opep+ O barril Brent do Mar do Norte para entrega em janeiro subiu 4,12%, a 80,61

Os preços do petróleo se recuperaram nesta sexta-feira (17) após uma forte queda na quinta-feira (16), em um mercado que aguarda a reunião da Opep+ na próxima semana.

O barril Brent do Mar do Norte para entrega em janeiro subiu 4,12%, a 80,61 dólares em Londres, ultrapassando os 80 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI) para dezembro, negociado no mercado americano, ganhou 4,10%, chegando a 75,89 dólares.

Na quinta-feira, ambos os barris de referência despencaram para seus níveis mais baixos desde julho, com 76,60 dólares para o Brent e 72,16 para o WTI.

“Na quinta, vimos as vendas avançarem quando perfuramos o piso de 78 dólares por barril” do Brent, explicou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates, à AFP.

“Hoje estamos observando as compras de cobertura porque os preços caíram para níveis muito baixos”, acrescentou.

O mercado agora aguarda os resultados da reunião da Opep e de seus aliados da aliança Opep+. Uma intervenção nos volumes torna-se cada vez mais provável à medida que os preços caiam, estimam os analistas.

A fraqueza dos preços “leva o mercado a pensar que a Opep+, mantendo as suas cortes voluntárias de produção, poderia começar a considerar reduções adicionais para sustentar os preços”, disse Lipow.

A próxima reunião ministerial dos membros da Opep+ está programada para 26 de novembro em Viena.



