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mercado Petróleo registra leve queda, apesar de incerteza sobre diálogos Irã-EUA O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto recuou 0,31%, a 72,92 dólares

Os preços do petróleo recuaram nesta terça-feira (30), diante de um otimismo moderado dos operadores sobre uma solução para o conflito no Oriente Médio, apesar das dúvidas em torno dos diálogos entre Washington e Teerã.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto recuou 0,31%, a 72,92 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate para entrega em julho perdeu 1,77%, situando-se em 69,50 dólares.

O Catar, um dos países mediadores no conflito entre o Irã e os Estados Unidos, afirmou nesta terça-feira que não está prevista nenhuma conversa direta entre as duas partes nos próximos dias em Doha.

Washington enviou para lá seus emissários para se reunirem com os mediadores.

Teerã assegurou que "sem dúvida" manteria na quarta-feira diálogos no Catar sobre seus ativos congelados.

No começo de semana, o presidente americano, Donald Trump, tinha sugerido que os diálogos com o Irã deviam ocorrer nesta terça-feira.

Apesar das contradições recorrentes entre os dois beligerantes e de uma retomada temporária das hostilidades durante o fim de semana, "os operadores parecem convencidos de que a guerra está chegando ao fim, dado que o Brent e o WTI se estabilizaram logo acima de seus níveis de antes da guerra", destaca David Morrison, da corretora Trade Nation.

No entanto, o fluxo de navios no Estreito de Ormuz, elemento crucial deste conflito, está muito longe de estar livre, pois Teerã só autoriza um corredor de navegação ao longo de seu litoral e deseja manter o controle da passagem, ao que os Estados Unidos se opõem.

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