Petróleo se estabiliza em semana rica em dados econômicos

Os preços do petróleo se estabilizaram nesta segunda-feira (11), com os investidores demonstrando prudência no início de uma semana carregados em matéria de dados econômicos.

O preço do barril Brent do Mar do Norte, de referência para a Europa e para entrega em fevereiro, subiu 0,25%, para 76,03 dólares.

Por sua vez, o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano e para entrega em janeiro, subiu 0,12%, para 71,32 dólares.

“O mercado se estabilizou embora não tenha certeza de que o pior já passou”, resumiu Phil Flynn, do Price Future Group, em alusão à forte queda nos preços das últimas duas semanas.

"Esperamos muitas notícias esta semana com a decisão de política monetária do Fed [Federal Reserve, o banco central americano] e antes, a publicação do Índice de Preços ao Consumidor [IPC]" nos Estados Unidos e a inflação no varejo, resumiu.

“Todos esses dados movimentados podem fazer o petróleo, mas também o dólar e o mercado de ações”, assinalou.

O Fed se reunirá nesta terça e quarta-feira e o mercado espera que mantenha suas taxas de juros inalteradas, enquanto o IPC será conhecido nesta terça. Os analistas esperam que os dados de novembro apresentem estabilidade nos preços.

Também foram publicados esta semana os relatórios mensais da Opep e da Agência Internacional de Energia (AIE), com estimativas de demanda.

