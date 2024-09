Petróleo se recupera após ataque de Israel ao QG do Hezbollah

A- A+

Os preços do petróleo subiram no final desta sexta-feira (27), impulsionados por um ataque israelense contra a sede do movimento pró-iraniano Hezbollah no Líbano.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro subiu 0,53%, sendo negociado a 71,98 dólares. Enquanto isso, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para os mesmos dados subiu 0,75%, a 68,18 dólares.

Israel anunciou nesta sexta-feira que bombardeou o “quartel-general” do Hezbollah num subúrbio ao sul de Beirute.

O ataque derrubou seis edifícios, mas, segundo uma fonte próxima ao movimento islâmico libanês, o chefe do grupo, Hassan Nasrallah, escapou com vida.

A embaixada do Irã no Líbano atualmente que a operação constitui uma "escalada perigosa" que "muda as regras do jogo".

“Toda vez que um evento assim ocorre, o prêmio de risco [geopolítico sobre os preços] aumenta”, comentou Bart Melek, da TD Securities.

No entanto, além dessa ocorrência imediata, "não espero que isso tenha um maior efeito (...) a menos que o Irã se envolva", acrescentou o analista.

Nesta semana, na Assembleia Geral da ONU em Nova York, o presidente iraniano, Massud Pezeshkian, fez um discurso moderado.

“Mesmo se o Irã atacar Israel, isso abriria espaço para que Rússia e Arábia Saudita aumentassem sua produção” de petróleo, prevê Eli Rubin, do EBW Analytics Group. "Muitos produtores estão prontos para assumir o controle, por isso não vemos os preços dispararem".

