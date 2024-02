A- A+

Petróleo Petróleo se recupera com piora geopolítica no Oriente Médio Segundo a AIE, a produção em 2024 será de 103,8 milhões de barris diários, contra os 103,5 milhões da previsão anterior

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta quinta-feira (15), impulsionados pela deterioração da situação geopolítica no Oriente Médio, o que ajudou o mercado a se esquecer das más notícias sobre a demanda para o ano em curso.

O barril Brent do Mar de Norte, de referência na Europa e para entrega em abril, avançou 1,54%, cotado a 82,86 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano para entrega em março, subiu 1,81%, para 78,03 dólares.

O dia começou ruim para a commodity, afetada pela publicação do relatório mensal da Agência Internacional de Energia (AIE), que revisou para cima sua estimativa de produção para 2024, mas manteve inalterada a previsão de demanda.

Segundo a AIE, a produção em 2024 será de 103,8 milhões de barris diários, contra os 103,5 milhões da previsão anterior, enquanto a demanda ficará em 103 milhões de barris diários, o que representa um desequilíbrio de oferta possivelmente maior do que o previsto em janeiro.

"O relatório da AIE foi ruim [...], mas foi o vento geopolítico a favor que ganhou a partida", comentou Robert Yawger, da Mizuho, ao mencionar o ataque israelense que matou dez pessoas na quarta-feira, entre elas um líder militar do movimento pró-iraniano Hezbollah no Líbano.

Por sua vez, Andrew Lebow, do Commodity Research Group, mencionou a saída precoce da delegação israelense presente no Cairo para as negociações sobre uma possível trégua em Gaza.

