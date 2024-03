A- A+

Petróleo Petróleo segue em baixa em mercado preocupado pela economia chinesa As autoridades chinesas "decepcionaram a todos nós com sua previsão de crescimento próxima de 5%" para 2024

Os preços do petróleo voltaram a cair nesta terça-feira (5), afetados por previsões econômicas fracas na China e por um mercado em que predomina a aversão ao risco.

O preço do barril Brent do Mar do Norte, de referência na Europa e para entrega em maio, cedeu 0,91%, fechando a 82,04 dólares. Por sua vez, o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano para abril, perdeu 0,74%, chegando a 78,15 dólares.

As autoridades chinesas "decepcionaram a todos nós com sua previsão de crescimento próxima de 5%" para 2024, resumiu John Kilduff, da Again Capital.

Em um discurso na abertura da sessão anual do Parlamento chinês em Pequim, o primeiro-ministro Li Qiang reconheceu que este objetivo de expansão econômica, similar ao de 2023, "não será fácil de alcançar".

"A China continua com a postura de não adotar medidas de reativação maciças", uma ferramenta utilizada pelas autoridades do gigante asiático durante conjunturas anteriores de desaceleração econômica, comentou em uma nota Duncan Wrigley, da Pantheon Macroeconomics.

O discurso cauteloso do governo chinês desanimou um mercado já preocupado com a demanda por petróleo nos próximos meses, antes de um possível aumento no verão boreal.

Para John Kilduff, os operadores também se inclinaram para as vendas acreditando em "especulações sobre um cessar-fogo iminente em Gaza".

Mediadores egípcios, americanos e cataris estão reunidos no Cairo para tentar um compromisso entre Israel e o movimento islamista Hamas para um cessar-fogo nos combates.

Além disso, o mercado está pouco propenso ao risco.

