Petróleo segue em queda com redução das tensões geopolíticas

As cotações do petróleo caíram, nesta terça-feira (30), com um mercado que vê com expectativa a possibilidade de uma trégua em Gaza, e observa com entusiasmo a abertura de um oleoduto no Canadá.

O preço do barril Brent do Mar do Norte, de referência na Europa e para entrega em junho, caiu 0,61%, para 87,86 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano com vencimento para o mesmo mês, recuou 0,84%, para 81,93 dólares.

Os dois barris que servem de referência para o mercado mundial de petróleo perderam terreno "pois os riscos geopolíticos se atenuaram no Oriente Médio, com os Estados Unidos intensificando seus esforços para conseguir uma trégua em Gaza", afirmaram os analistas do banco DNB.

Israel vai esperar "até a noite de quarta-feira" por uma resposta do Hamas à oferta de trégua em discussão no Egito, antes de tomar uma decisão sobre o envio de uma delegação ao Cairo, indicou um funcionário israelense à AFP.

Essa trégua de várias semanas na Faixa de Gaza estaria associada à libertação de reféns israelenses, após sete meses de guerra. Contudo, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu realizar uma ofensiva terrestre sobre Rafah "com ou sem" trégua.

Além das questões geopolíticas, pesou sobre os preços o anúncio da entrada em funcionamento de um "importante oleoduto canadense", pois isso poderia aumentar a oferta, destacou Phil Flynn, do Price Futures Group.

O novo oleoduto Trans Mountain, que liga o centro do Canadá à costa oeste, começa a funcionar oficialmente nesta quarta-feira. Trata-se do primeiro grande duto a ser inaugurado em décadas no Canadá, o quarto maior exportador mundial de petróleo.

