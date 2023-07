A- A+

ECONOMIA Petróleo segue subindo impulsionado pela conjuntura O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro subiu 1,08%, fechando em 83,64 dólares em Londres.

Os preços do petróleo tiveram sua quarta sessão consecutiva de alta nesta terça-feira (25), em um mercado cada vez menos preocupado com uma eventual quebra da economia mundial e com uma oferta de petróleo em queda como pano de fundo.

O West Texas Intermediate (WTI) para entrega no mesmo mês, por sua vez, cresceu 1,13% para 79,63 dólares, atingindo seu nível mais alto desde meados de abril, em Nova York.

Para Phil Flynn, da Price Futures Group, o mercado foi animado pelo aumento das previsões de crescimento econômico global do Fundo Monetário Internacional (FMI) para 3% em 2023, em comparação com 2,8% até agora.

"Isso confirma o que vimos nos números das reservas" de petróleo, que estão em queda, explicou o analista. "A demanda é mais forte do que se pensava, nos Estados Unidos, na China e na Índia."

Os analistas esperam uma nova queda semanal nas reservas comerciais de petróleo nos Estados Unidos, de 2,2 milhões de barris, segundo o consenso reunido pela agência Bloomberg. As cifras serão divulgadas nesta quarta-feira.

