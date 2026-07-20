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MERCADO Petróleo sobe 3,8% com ataques no Oriente Médio e supera US$ 91, maior nível desde junho Ouro cai e movimentação de empresas de IA afeta negócios nas Bolsas da Ásia

O petróleo atingiu o maior nível em mais de um mês e os títulos públicos recuaram após a intensificação dos ataques entre Estados Unidos e Irã, reacendendo preocupações com a inflação. As bolsas encontraram estabilidade depois que uma forte venda de ações de tecnologia abalou os mercados na semana passada.

O barril do Brent chegou a subir 3,8%, ultrapassando US$ 91, o maior patamar desde junho, em meio a ataques e contra-ataques que passaram a atingir alvos além dos militares. Os contratos futuros dos títulos do Tesouro americano de 10 anos caíram sete pontos-base. A negociação no mercado à vista permaneceu fechada durante o horário asiático de segunda-feira devido a um feriado no Japão. Os títulos públicos da Austrália e da Nova Zelândia também recuaram diante do temor de que a alta do petróleo pressione a inflação.

As ações ganharam fôlego, com os futuros do Nasdaq 100 avançando 0,4% após a queda de sexta-feira. A startup chinesa de inteligência artificial Moonshot AI informou a investidores que pretende abrir capital nos próximos seis meses, depois que seu modelo mais recente colocou em xeque a percepção de liderança dos Estados Unidos em inteligência artificial.

As bolsas asiáticas reduziram as perdas e passaram a cair 0,1%, enquanto o índice Kospi, da Coreia do Sul, diminuiu as perdas iniciais, que chegaram a 4,5%, com o retorno dos investidores após o feriado de sexta-feira.

A escalada no Oriente Médio aumenta a tensão em mercados que já vinham pressionados pela venda de ações de tecnologia, à medida que investidores questionam se o boom de gastos com inteligência artificial será capaz de sustentar os ganhos acelerados do setor. A alta do petróleo também recoloca a inflação no centro das atenções, depois que dados recentes mais benignos nos Estados Unidos haviam reduzido as expectativas de novos aumentos de juros pelo Federal Reserve.

“O ambiente de risco na Ásia continua se deteriorando”, escreveu Wee Khoon Chong, estrategista macro do BNY, em Hong Kong, em relatório a clientes. “A correção nas ações de tecnologia, o fortalecimento do dólar, os preços mais altos do petróleo e as persistentes tensões geopolíticas reforçam a necessidade de uma postura mais defensiva.”

Em outros mercados, o ouro ampliou as perdas da semana passada, caindo 0,4%, para cerca de US$ 4.000 por onça. A prata e a platina também recuaram, já que a alta do petróleo reforçou a expectativa de que os juros permanecerão elevados por mais tempo. O dólar avançou frente à maioria das principais moedas.

O índice de semicondutores da Bolsa da Filadélfia caiu na sexta-feira, pressionado pelo lançamento do novo modelo de IA da Moonshot, que alterou a percepção da indústria sobre a vantagem americana no setor. O índice MSCI Ásia-Pacífico está próximo de uma correção, acumulando queda superior a 9% em relação ao recorde alcançado em junho.

Embora a busca por ativos de proteção tenha dado suporte ao dólar no início das negociações, os títulos do Tesouro americano podem sofrer pressão quando o mercado à vista abrir em Londres, já que a alta de mais de 20% do petróleo neste mês reacendeu os temores inflacionários.

Com o presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, deixando claro que a prioridade do banco central é reduzir a inflação, os investidores também acompanharão os dados econômicos desta semana em busca de sinais de resiliência da economia americana, o que poderia consolidar a expectativa de aumento de juros em setembro ou outubro.

“O dólar pode ganhar força adicional nesta semana se os dados preliminares do PMI de julho reforçarem a narrativa de desempenho superior da economia dos EUA”, escreveu Elias Haddad, chefe global de estratégia de mercados do Brown Brothers Harriman, em relatório a clientes.

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