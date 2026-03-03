Petróleo sobe 4%, com fechamento do Estreito de Ormuz e guerra amplificada na região

A- A+

O petróleo fechou em alta acima de 4% nesta terça-feira (3) minimizando ganhos depois de saltar acima de 9% pela manhã. Continua a disputa de narrativas sobre o Estreito de Ormuz, com o Irã ameaçando atacar navios e levantando temores que atingiram o setor de seguros, enquanto os EUA buscam mitigar a alta dos preços de energia. No final da sessão, o presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que a marinha poderá escoltar navios pelo Estreito e que ordenou o fornecimento de seguros a "preço razoável".

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para abril fechou em alta de 4,7% (US$ 3,33), A US$ 74,56 o barril. Já o Brent para maio subiu 4,7% (US$ 3,66), a US$ 81,40 o barril, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE).

Mais cedo, ambos renovaram os maiores níveis desde junho de 2025 e de julho de 2024. No pregão eletrônico, às 16h55 (horário de Brasília), o WTI subia 2,53%, a US$ 73,03 e o Brent 2,80%, a US$ 79,92.

Dois dias após a invasão da Ucrânia pela Rússia, o Brent subiu 1%. Em contraste, dois dias após os EUA lançarem ataques contra o Irã, a alta foi de 15%. Este é um choque absolutamente gigantesco que está se propagando pelos mercados globais, com condições de desordem estão se instalando, alerta o economista Robin Brooks, do Brookings Institute.

O Société Générale levantou algumas questões: duração do conflito, quem será o próximo líder do Irã e por quanto tempo o Estreito de Ormuz será fechado. "O consenso foi de que o conflito durará menos de um mês, o novo líder iraniano será outro linha-dura, os preços do Brent subirão para US$ 90-100 por barril e o Estreito de Ormuz ficará fechado (ou inacessível devido aos custos do seguro) por apenas alguns dias", apontou.

A Saudi Aramco estuda enviar mais cargas para Yanbu, porto no Mar Vermelho fora do Golfo Pérsico, onde dezenas de navios estão ancorados enquanto o Estreito de Ormuz segue fechado. A petroleira saudita costuma exportar quase todo o seu petróleo bruto por terminais no Golfo.

Já o Iraque afirmou que os cortes na produção de petróleo e a suspensão das exportações devido ao fechamento de Ormuz não afetarão as operações da refinaria.

Na Europa, os preços do gás natural Dutch TTF voltaram a disparar 20,4%, enquanto o diesel Low Suphur avançava 9,3%, ambos negociados na ICE, por volta das 16h40 (de Brasília). Nos EUA, o gás natural Henry Hub subia 3,2%, enquanto o diesel Harbor saltava 10,2%.

