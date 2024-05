Petróleo sobe antes do fim de semana prolongado nos EUA

A- A+

As cotações do petróleo puseram fim, nesta sexta-feira (24), a quatro sessões consecutivas de queda, uma recuperação técnica antes de um fim de semana prolongado nos Estados Unidos.

Em Londres, o barril Brent do Mar do Norte para entrega em julho subiu 0,93%, para fechar em 82,12 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano e com vencimento no mesmo mês, avançou 1,10%, para 77,72 dólares.

"O mercado antecipa uma procura bastante sustentada durante o fim de semana", que inclui o feriado do "Memorial Day" nos Estados Unidos na segunda-feira, explicou Phil Flynn, do Price Futures Group.

Este feriado marca tradicionalmente o início da temporada de viagens em automóvel nos Estados Unidos, com maior consumo de gasolina.

A Associação Americana do Automóvel (AAA) estima que 38,4 milhões de pessoas utilizarão carros para viagens de pelo menos 80 km no fim de semana, 4% a mais que no ano passado durante o mesmo período.

Em tempos de instabilidade como o atual, com os conflitos de Gaza e Ucrânia, os operadores se posicionam em alta antes de um fim de semana para se protegerem diante da eventualidade de notícias graves durante os dias com mercado inativo.

Veja também

Parceria Sudene visita sede da Finep, no Rio de Janeiro, para ampliar cooperação técnica entre instituições