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mercado Petróleo sobe após declarações de Trump sobre Irã O preço do barril do tipo Brent do Mar do Norte, para entrega em janeiro, subiu 3,30%, a US$ 95,82

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta quinta-feira (12), impulsionados por declarações do presidente Donald Trump, que afirmou que "não precisa de um acordo" com o Irã.

O preço do barril do tipo Brent do Mar do Norte, para entrega em janeiro, subiu 3,30%, a US$ 95,82.

Seu equivalente americano, o barril do tipo West Texas Intermediate (WTI), para entrega em dezembro, avançou 2,55%, a US$ 88,74.

"Não precisamos de um acordo com o Irã. Esses dias já passaram. Temos o dinheiro deles, centenas de bilhões de dólares, e temos seu estreito" de Ormuz, afirmou Trump em sua plataforma Truth Social.

Imediatamente após essas declarações, os preços, que estavam em queda, subiram.

"O confronto entre Estados Unidos e Irã continua", resumiu Andy Lipow, analista da Lipow Oil Associates, em declarações à AFP.

O Brent, que acumula queda de cerca de 20% desde o início do mês, principalmente em razão das declarações positivas de Washington sobre a possibilidade de um acordo com o Irã, está "sujeito a uma possível reviravolta brusca caso a diplomacia volte a fracassar", explicou Ole Hansen, do Saxo Bank.

Paralelamente, os houthis pró-Irã no Iêmen afirmaram nesta quinta-feira que atacaram o oleoduto Leste-Oeste da Arábia Saudita e o terminal petrolífero de Yanbu, no Mar Vermelho, como parte de seus ataques quase diários contra o reino, aliado do governo iemenita.

Apesar desses fatores de alta, o aumento dos preços do petróleo bruto parece, por enquanto, moderado.

Em termos de volumes exportados, o mercado "demonstra cada vez mais sua capacidade de funcionar apesar do conflito", avaliou Ole Hansen.

A Arábia Saudita e o Iraque informaram uma clara recuperação de sua produção em outubro, o que ajudou a elevar a produção total da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) para "97% dos níveis anteriores à guerra", destacou.

Os estoques comerciais de petróleo bruto aumentaram significativamente na semana passada nos Estados Unidos (+4,7 milhões de barris), segundo dados da Administração de Informação sobre Energia dos Estados Unidos (EIA), divulgados nesta quinta-feira.

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