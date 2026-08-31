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mercado Petróleo sobe após novos ataques no Oriente Médio O barril do Brent para entrega em novembro subiu 2,71%, aos US$ 90,49, e o do WTI para o mesmo mês teve alta de 2,83%, aos US$ 85,76

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta segunda-feira (31), com o mercado abalado por novos ataques entre Estados Unidos e Irã.

O barril do Brent para entrega em novembro subiu 2,71%, aos US$ 90,49, e o do WTI para o mesmo mês teve alta de 2,83%, aos US$ 85,76.

Com a primeira troca de ataques desde o mês passado, o mercado "teme que, por um lado, a perturbação no fornecimento se prolongue, e, por outro, que leve a uma escalada das hostilidades", explicou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

"Vamos atacá-los com força", alertou Trump, segundo um jornalista do canal de TV Fox News.

"O mercado sempre teme que esses ataques com mísseis se convertam em um conflito muito mais sério", que poderia levar, principalmente, os rebeldes houthis do Iêmen, aliados de Teerã, a aumentar a tensão no Mar Vermelho, disse Lipow. Essa área se tornou estratégica desde que a Arábia Saudita começou a usá-la como uma alternativa ao Estreito de Ormuz.

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