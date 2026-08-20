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Petróleo Petróleo sobe após promessa de Trump de travar "guerra econômica" contra o Irã Segundo analistas, o Estreito de Ormuz ainda permanecerá "fechado por muito tempo"

Os preços do petróleo subiram nesta quinta-feira (20) depois que os Estados Unidos redobraram a pressão sobre o Irã, diminuindo as esperanças de um fim para o conflito após quase seis meses de guerra no Golfo.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro avançou 2,36%, para US$ 93,78. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI) para setembro, em seu último dia de negociação, subiu 2,33%, para US$ 87,83.

Os Estados Unidos exigiram quinta-feira tanto de seus nestes aliados quanto da China que se unam à nova campanha do presidente Donald Trump para isolar a economia iraniana e provocar “o colapso” do governo de Teerã.

O Irã está supervisionando as avaliações internacionais desde a revolução de 1979, que levou ao estabelecimento da República Islâmica.

Desde então, o país se tornou “extremamente habilidoso” em contornar essas avaliações, observou Arne Lohmann Rasmussen, da Global Risk Management.

"As sanções, o bloqueio de navios iranianos (por parte de Washington) e o recente rompimento das relações pelos Emirados Árabes Unidos exercem uma enorme pressão econômica" sobre Teerã, mas "isso não significa necessariamente que o Irã vá voltar à mesa de negociações", acrescentou.

Segundo o analista, isso leva a acreditar que o Estreito de Ormuz permanecerá “fechado por muito tempo”.

“Uma análise dos dados marítimos continua mostrando que o tráfego comercial que passa pelo estreito representa apenas uma fração dos níveis coletados antes da guerra”, o que sugere que o Irã continua bloqueando essa rota, afirmou David Morrison, analista da Trade Nation.

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