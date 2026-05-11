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Guerra no Oriente Médio Petróleo sobe após Trump dizer que resposta do Irã a proposta de paz é 'inaceitável' Preços da commoditie subiram quase 3%, em meio a temores de que Estreito de Ormuz se mantenha paralisado

Os preços do petróleo subiram quase 3% nesta segunda-feira após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitar a resposta do Irã a uma proposta de paz, ampliando os temores de que a guerra no Oriente Médio se prolongue e mantenha paralisada a navegação pelo Estreito de Ormuz.

Entre as bolsas asiáticas, fecharam em alta a Hang Seng, de Hong Kong, que subiu 0,05%; e a Shenzhen Composite, da China, com avanço de 2,16%, enquanto a Nikkei 225, do Japão, encerrou o dia em queda de 0,47%.

Dias depois de os EUA apresentarem uma oferta para tentar reabrir negociações, o Irã divulgou no domingo uma resposta focada no encerramento da guerra em várias frentes, especialmente no Líbano, onde Israel, aliado dos americanos, combate o Hezbollah, grupo apoiado por Teerã.

O governo iraniano também exigiu compensações pelos danos causados pela guerra, reforçou sua soberania sobre o Estreito de Ormuz e pediu o fim do bloqueio naval imposto pelos EUA, além da retirada de sanções e da suspensão da proibição às vendas de petróleo iraniano.

Poucas horas depois, Trump rejeitou a proposta em uma publicação na rede Truth Social. “Não gostei — TOTALMENTE INACEITÁVEL”, escreveu, sem dar mais detalhes. Os EUA haviam sugerido interromper os combates antes de discutir temas mais sensíveis, como o programa nuclear iraniano.

Após a resposta americana, Teerã afirmou nesta segunda-feira que sua proposta era “generosa e responsável”. O impasse elevou a tensão nos mercados, já que o Estreito de Ormuz — amplamente fechado desde o início do conflito — é uma rota estratégica por onde passava cerca de um quinto do fluxo mundial de petróleo e gás natural liquefeito antes da guerra.

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