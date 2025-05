Petróleo sobe diante de riscos geopolíticos e calma da Opep+

A- A+

As cotações internacionais do petróleo subiram nesta quarta-feira (28), impulsionadas pelos riscos geopolíticos no Oriente Médio e na Rússia e em meio a duas reuniões dos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+).

Em Londres, o preço do barril de tipo Brent para entrega em julho subiu 1,26%, para 64,90 dólares. Seu equivalente americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), com vencimento no mesmo mês, subiu 1,56% em Nova York, para 61,84 dólares.

"As notícias que indicam que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, está interessado em bombardear infraestruturas vinculadas ao programa nuclear iraniano geraram certo otimismo no mercado", declarou à AFP Robert Yawger, analista da Mizuho USA.

Os Estados Unidos advertiram Israel contra qualquer ataque ao Irã, que poderia prejudicar as negociações em torno do programa nuclear da República Islâmica.

O presidente americano Donald Trump assegurou que as conversas delicadas com Irã têm sido "muito positivas", já que ambos os países concluíram recentemente uma quinta rodada de diálogo em Roma, na Itália, e, embora não tenham chegado a um acordo, reafirmaram sua disposição para continuar os contatos.

Mas, segundo Yawger, também "há a situação da Opep+".

Os preços do petróleo veem-se impulsionados pela possibilidade de um agravamento das sanções americanas contra a Rússia, país-membro da Opep+, por sua guerra contra a Ucrânia. Isso poderia acontecer ainda esta semana, segundo relatos de imprensa.

Os ministros desse cartel ampliado confirmaram seu programa de produção nesta quarta, o que foi recebido com otimismo pelos operadores, alguns dos quais esperavam um novo retorno de barris ao mercado, acrescentou.

