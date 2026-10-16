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mercado Petróleo sobe diante de temores sobre abastecimento mundial O barril do Brent para entrega em dezembro subiu 3,72%, aos 109,86 dólares, depois de atingir brevemente os 110 dólares pela primeira vez desde maio

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira (16), impulsionados por dúvidas em torno do acordo entre Washington e Moscou sobre as compras de diesel russo, enquanto continuavam as hostilidades no Oriente Médio.

O barril do Brent para entrega em dezembro subiu 3,72%, aos 109,86 dólares, depois de atingir brevemente os 110 dólares pela primeira vez desde maio. Já o do WTI para entrega em novembro avançou 3,51%, aos 101,41 dólares.

"A alta dos preços do petróleo ocorre em um contexto de crescente preocupação com as restrições de oferta", afirmaram analistas da Briefing.com. Os temores são particularmente "agravados pelas ameaças dos houthis do Iêmen de realizar novos ataques contra a Arábia Saudita", acrescentaram.

Os combatentes iemenitas atacaram várias vezes instalações da gigante petrolífera saudita Aramco.

"Os investidores também consideram a possibilidade de uma intensificação das ações militares americanas contra o Irã após as eleições de meio de mandato" nos Estados Unidos, acrescentaram os especialistas da Briefing.com.

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