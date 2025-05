Petróleo sobe, impulsionado pelo relaxamento da guerra comercial entre EUA e China

A- A+

Os preços do petróleo subiram nesta segunda-feira (12), impulsionados pela suspensão temporária da maioria das tarifas que Estados Unidos e China vinham impondo mutuamente, o que sugere perspectivas mais favoráveis para a demanda de petróleo bruto.

Especificamente, ambas as partes concordaram em reduzir substancialmente as sobretaxas que vinham aplicando uma à outra — até 30% no caso de Washington e 10% no de Pequim —, em comparação com os 145% e 125%, respectivamente, após a escalada iniciada pelo presidente Donald Trump no começo de abril.

Essa trégua entrará em vigor "até 14 de maio", anunciaram as duas maiores potências econômicas do mundo em um comunicado conjunto publicado após dois dias de negociações em Genebra.

China e Estados Unidos são os dois principais consumidores mundiais de petróleo, e a saúde econômica desses países tem grande influência sobre a demanda e os preços da commodity.

"Essa guerra comercial foi muito prejudicial para as perspectivas de demanda de petróleo", declarou à AFP John Kilduff, da Again Capital.

"O mercado de petróleo sofreu especialmente com a queda da atividade econômica global, mas também porque essa guerra foi realmente um castigo para a China", principal importadora mundial de petróleo, acrescentou o analista.

Como consequência, a diminuição das tensões comerciais está impulsionando os preços do petróleo.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho subiu 1,64%, chegando a 64,96 dólares.

Seu equivalente norte-americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega em junho, subiu 3,23%, atingindo 61,95 dólares.

No entanto, essa alta é mais moderada do que a observada nos mercados acionários, já que se trata apenas de uma trégua temporária de 90 dias.

O mercado de petróleo "ainda enfrenta alguns ventos contrários importantes", observa Kilduff. "Um deles, e não dos menores, é que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) continuam determinados a colocar mais barris no mercado" do que o previsto, aponta o analista.

