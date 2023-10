A- A+

MUNDO Petróleo supera US$ 90 e Bolsas globais caem, com aumento de tensão entre Israel e Hamas Investidores receiam que conflito envolva mais países da região

O barril do petróleo voltou a subir com força nesta sexta-feira (20) e superou U$ 90 o barril, com a preocupação de que o conflito entre Israel e Hamas envolva outros países da região. As Bolsas asiáticas fecharam em queda e as europeias operam no vermelho.

O barril do tipo Brent, referência no mercado internacional, subia 1,21%, cotado a US$ 93,50 por volta das 8h55.

Ontem, Israel ordenou que tropas terrestres ficassem "prontas" para entrar na Faixa de Gaza. E o Pentágono afirmou que há risco de ataques com drones a bases americanas no Iraque e na Síria podem aumentar.

"Enquanto as tensões entre Israel e Hamas crescem, o petróleo vai continuar suscetível a novas altas de preço" disse o consultor Vandana Hari, da Vanda Insights.

Na Europa, a Bolsa de Londres caía 0,98% por volta das 9h. Os mercados acionários de Frankfurt e Paris tinham quedas ainda maiores, com baixa de 1,32% e 1,17%, respectivamente.

