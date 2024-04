A- A+

Petróleo Petróleo tem leve alta antes de fim de semana de incertezas O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em junho caiu 0,20%

Os preços do petróleo fecharam em leve alta nesta sexta-feira (19), após os operadores tomarem precauções antes de um fim de semana de incertezas devido ao ataque de Israel contra o Irã.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em junho caiu 0,20%, fechando em US$ 87,29 e encerrando uma série de quatro quedas consecutivas.

O barril de West Texas Intermediate (WTI), com vencimento em maio, subiu 0,49%, a US$ 83,14.

Os preços subiram inicialmente após explosões serem ouvidas no centro do Irã, e o Brent aproveitou a oportunidade para brevemente retornar à marca simbólica de US$ 90 por barril.

No entanto, o mercado voltou a cair, tranquilizado pelo que parecem ser danos limitados e pela ausência de declarações ofensivas, segundo Mark Waggoner, da Excel Futures.

À medida que a agitada sessão chegava ao fim, os preços voltaram ao território positivo.

Veja também

Bolsa de Nova York Wall Street fecha com resultados mistos; Nasdaq cai puxado pela Netflix