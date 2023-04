Petróleo tem máxima desde o começo da crise bancária

A- A+

Os preços do petróleo permaneceram em alta nesta sexta-feira e retornaram ao nível anterior à crise bancária, afetados pelo agravamento da crise política no Iraque, que paralisa as exportações de óleo bruto para a Turquia.

O preço do barril do Brent para entrega em maio subiu 0,63%, fechando a 79,77 dólares, e o do WTI com mesmo vencimento, 1,74%, a 75,67 dólares.

"A maioria dos especialistas acreditava que a situação já estaria resolvida a esta altura, mas não é o caso", comentou Phil Flynn, do Price Futures Group.

"Quanto mais difícil, mais se torna um catalisador para os preços, porque eles estão ficando sem capacidade de armazenamento e terão que interromper a produção. Uma vez que a extração é interrompida, não se pode retomá-la com um estalar de dedos”, alertou. "Haverá novos atrasos."

