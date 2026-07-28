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Economia

Petróleo volta a fechar em baixa

O barril do Brent para entrega em setembro teve queda de 4,83%, aos US$ 84,09, e o do WTI para o mesmo mês recuou 4,06%, aos US$ 79,26, voltando a ficar abaixo do patamar de US$ 80

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A retomada do fluxo de petróleo procedente do Mar Negro também exerce uma certa pressão nos preços para baixoA retomada do fluxo de petróleo procedente do Mar Negro também exerce uma certa pressão nos preços para baixo - Foto: Divulgação/ Petrobras

Os preços do petróleo voltaram a cair com força nesta terça-feira (28), diante da redução da tensão no Oriente Médio, enquanto o mercado mantinha a esperança de uma aproximação diplomática entre Washington e Teerã.

O barril do Brent para entrega em setembro teve queda de 4,83%, aos US$ 84,09, e o do WTI para o mesmo mês recuou 4,06%, aos US$ 79,26, voltando a ficar abaixo do patamar de US$ 80.

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"Este mercado não se baseia mais nos fundamentos. Evolui ao ritmo das declarações de Donald Trump", explicou à AFP Stephen Schork, do The Schork Group. "A magnitude da queda provavelmente é exagerada e motivada apenas pela expectativa" de um retorno à normalidade, disse o analista Carsten Fritsch, do Commerzbank.

A retomada do fluxo de petróleo procedente do Mar Negro também exerce uma certa pressão nos preços para baixo.

"Os carregamentos são retomados tanto através do oleoduto entre o Mar Cáspio e o Mar Negro quanto no terminal russo de Sheskharis", após uma interrupção causada por ataques ucranianos contra a infraestrutura de energia russa, ressaltaram analistas do ING. "Já o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz permanece muito fraco", apontou David Morrison, da Trade Nation.

Segundo analistas, a volatilidade dos preços pode se manter.

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