Petróleo volta a subir após rápida assimilação de notícias sobre a Venezuela

Os preços do petróleo voltaram a subir nesta quinta-feira (19), com uma resposta fraca do mercado para o possível aumento das exportações venezuelanas, que não foram suficientes para contrapor o temor de uma conflagração no Oriente Médio.

O preço do barril Brent, de referência na Europa e para entrega em dezembro, subiu 0,96%, para 92,38 dólares.

Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano e com vencimento em novembro, avançou 1,18%, para 89,37 dólares.

Os preços da commodity chagaram a cair em um primeiro momento como resposta ao anúncio feito na quarta-feira sobre o intervalo de algumas avaliações americanas contra a Venezuela.

Washington decidiu autorizar compras de petróleo venezuelano durante seis meses.

Esta decisão acontece após a assinatura de um acordo na terça-feira entre o governo do presidente Nicolás Maduro e a oposição, sobre a realização de eleições presidenciais no segundo semestre de 2024.

Contudo, vários analistas estimaram que o alcance da medida sobre o petróleo ainda é incerto.

“Se tudo vai mal no Oriente Médio, não será o pouco que a Venezuela consiga extrair de suas infraestruturas decrépitas que vai compensar uma interrupção possível do fornecimento vindo do Golfo”, disse Stephen Schork, do Grupo Schork, ao se referir à qualidade considerada fraca do petróleo venezuelano, pesado e com alta concentração de enxofre.

“O rompimento que o petróleo venezuelano poderia oferecer ao mercado seria mínimo”, indicou em nota Edward Moya, analista da Oanda.

O mercado ainda teme que a guerra entre Israel e o movimento islâmico palestino Hamas se estenda, com possível envolvimento do Irã.

Se o Estreito de Ormuz - o único ponto de saída para vários dos maiores produtores de petróleo - for interrompido, "poderíamos voltar aos máximos do ano passado [139,13 dólares para o Brent em março de 2022] e é possível que se coloque à prova o recorde [147,50 dólares em 2008], em torno de 150 dólares", acrescentou Stephen Schork.

