Petróleo Petróleo volta a subir com redução do pessimismo na relação oferta-demanda O barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em dezembro, subiu 0,84%, para 73,16 dólares

As cotações do petróleo continuaram sua recuperação nesta quinta-feira (31), em um mercado menos preocupado com o equilíbrio entre oferta e demanda.

O barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em dezembro, subiu 0,84%, para 73,16 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), referência no mercado americano com vencimento para o mesmo mês, avançou 0,95%, para 69,26 dólares.

Assim, o mercado de petróleo segue o caminho da recuperação iniciada na quarta-feira, após uma forte queda na segunda-feira posterior ao ataque de Israel contra o Irã.

O espectro limitado da ação israelense fez com que o mercado eliminasse "completamente o prêmio de risco associado ao conflito no Oriente Médio", observou Daniel Ghali, da TD Securities, em nota. "Mas esse equilíbrio geopolítico é, no mínimo, frágil", frisou.

Na quarta-feira, o petróleo se recuperou com um informe de reservas nos Estados Unidos bastante favorável aos preços.

Acrescenta-se a este panorama uma série de medidas adotadas pelas autoridades chinesas para relançar sua economia, que "não podem ser ignoradas", assinalou John Kilduff, da Again Capital.

Do lado da oferta de petróleo, os agentes do mercado acreditam que a aliança Opep+ vai adiar os aumentos de produção previstos.

