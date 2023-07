A- A+

Barril Petróleo volta a subir e se aproxima de US$ 80 Durante o dia, o WTI chegou aos US$ 79,28, aproximando-se da cotação simbólica de US$ 80

Os preços do petróleo bruto continuaram subindo nesta segunda-feira (24), em uma corrida que começou há cerca de um mês, impulsionados pela perspectiva de uma oferta que, por algum tempo, será inferior à demanda.

O preço do barril do Brent para entrega em setembro subiu 2,05%, fechando aos US$ 82,74. Já o barril do WTI para o mesmo mês teve alta de 2,16%, aos US$ 78,74.

Durante o dia, o WTI chegou aos US$ 79,28, aproximando-se da cotação simbólica de US$ 80, que não ultrapassa desde meados de abril.

Veja também

BRASIL Isenção para produtos importados de até US$ 50 vai gerar perda de R$ 35 bi até 2027, diz Receita