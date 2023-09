A- A+

Preço do petróleo Petróleo: WTI supera os US$ 85 o barril pela primeira vez desde novembro O barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em outubro subiu 1,98%

Os preços do petróleo mantiveram uma trajetória de alta nesta sexta-feira (1) empurrados pela expectativa de um novo corte na produção por parte dos membros da Opep+.

O barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em outubro subiu 1,98%, a 88,55 dólares, valor máximo desde novembro.

Já o Brent do Mar do Norte para entrega em novembro subiu 2,29%, para 85,55 dólares, perto de seu valor máximo do ano.

