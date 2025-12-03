Petrolina é eleita a melhor cidade do Brasil para o Agronegócio

A- A+

Petrolina foi consagrada como a melhor cidade do Brasil para fazer negócios no setor de Agronegócio, segundo o ranking “Melhores Cidades para Fazer Negócios 2025”, divulgado nesta terça-feira (2) pela EXAME e produzido pela consultoria Urban Systems. O reconhecimento sinaliza a força econômica do Vale do São Francisco e foi anunciado durante a 5ª edição do Fórum Exame Infraestrutura, realizado no BTG Pactual Advisors, em São Paulo.

O estudo analisa indicadores econômicos, de infraestrutura e atratividade para investimentos, reforçando a posição estratégica de Petrolina no cenário nacional.

A premiação ganhou ainda mais destaque diante das projeções otimistas apresentadas no evento. O Fórum estima que o Brasil deve ultrapassar R$ 300 bilhões em investimentos em infraestrutura em 2026, dos quais cerca de R$ 250 bilhões devem vir da iniciativa privada, segundo Roberto Guimarães, diretor da Abdib. Para Petrolina, liderar no agronegócio significa estar sob os holofotes para atrair parte desse capital, essencial para expandir a produção agrícola e fortalecer a modernização tecnológica da região.

Logística

A logística, fundamental para o agronegócio exportador, foi um dos temas mais debatidos. A ANTT projetou dobrar a malha rodoviária concedida até 2026, alcançando 25 mil km. Além da ampliação, a modernização das estradas também foi destaque, com tecnologias como o sistema Free Flow, que elimina cancelas de pedágio, e o avanço da engenharia digital. Para os produtores de Petrolina, essas melhorias indicam um futuro com escoamento de safra mais ágil e eficiente rumo aos portos e centros consumidores.

Ao alcançar a liderança no agronegócio, Petrolina aparece ao lado de importantes polos nacionais que venceram outras categorias do ranking, como Camaçari (Indústria), São Paulo (Saúde e Educação), Rio de Janeiro (Comércio), Belo Horizonte (Construção Civil) e Brasília (Serviços). O Fórum Exame Infraestrutura 2025, conhecido por conectar investidores e gestores públicos, contou com a presença de autoridades do BNDES, Sabesp e ANTT, além de patrocínio de Tim, Copasa, Governo de Minas Gerais e Marcopolo. O evento reforçou a importância da integração entre setores público e privado para acelerar projetos e impulsionar o crescimento do país — cenário no qual Petrolina se destaca com ainda mais força.

