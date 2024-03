Petrolina ganha posto da Polícia Federal para emissão de passaportes

A- A+

A Polícia Federal em Pernambuco inaugura, nesta terça-feira (26), às 10h, um posto de emissão de passaportes no Expresso Cidadão, localizado no River Shopping, no centro de Petrolina, sertão do Estado. A iniciativa tem o objetivo de melhor atender as demandas da população do município, que, com o início do novo serviço, poderá emitir o documento em sua própria cidade.

O novo posto da PF em Petrolina terá a capacidade de 30 agendamentos por dia, de segunda a sexta, das 8 às 17h. A expectativa é que seja feita a confecção de 650 passaportes mensais, ampliando assim a oferta do serviço no Estado. A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, que cumpre agenda na maior cidade do Sertão, participa da inauguração.

Para emitir o documento, os interessados devem acessar o site da PF (https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-passaporte-comum-parabrasileiro), preencher um formulário online com seus dados pessoais, emitir uma Guia de Recolhimento da União (GRU) e pagá-la em qualquer agência bancária.

Depois de cumpridas essas etapas, está liberado o agendamento para a confecção do passaporte, também realizado no site da PF, quando o interessado deverá se dirigir ao posto de atendimento portando documento oficial com foto, comprovante de pagamento da GRU, número de protocolo, certificado de regularidade eleitoral e de serviço militar obrigatório (para homens até 45 anos).

A inauguração reforça o compromisso da instituição em diversificar os serviços prestados à população do Interior. De 6 a 10 dias é o prazo estimado para a confecção do documento. O e-mail de contato do posto de emissão de passaportes da PF em Petrolina é [email protected].

Diariamente, passarão a ser disponibilizadas à população pernambucana mais de 400 vagas para atendimento, assim distribuídas: 370 agendamentos disponíveis no posto de passaportes da capital, situado no shopping Rio Mar; 30 na delegacia da PF em Caruaru e 10 na delegacia localizada em Salgueiro, além das 30 vagas no novo posto.

