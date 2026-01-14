Petrolina oferece até 15% de desconto no IPTU para contribuintes; confira opções
Pagamentos feitos à vista até o dia 13 de março têm direito à 15% de desconto, e parcelamento em até oito vezes também é uma opção
Em 2026, os contribuintes de Petrolina que realizarem o pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) até o dia 13 de março terão direito a 15% de desconto sobre o valor total do tributo.
De acordo com a prefeitura do município, quem não conseguir quitar o imposto até o dia 13 de março pode optar pelo pagamento em cota única até o dia 13 de abril, com desconto de 10%. Além disso, caso o contribuinte escolha pagar com parcelamento, é oferecido até oito parcelas.
Leia também
• IPTU e IPVA: vale a pena pagar à vista ou parcelar? Veja o que dizem especialistas
• Com até 30% de desconto, Olinda divulga calendário de pagamento do IPTU 2026
• Prefeitura de Caruaru libera carnês do IPTU 2026
As guias de pagamento estão disponíveis exclusivamente em formato digital, no site da Prefeitura de Petrolina. Para emitir o Documento de Arrecadação Municipal (DAM), o contribuinte precisa informar o número da Inscrição Cadastral do Imóvel ou o CPF/CNPJ do proprietário. Após o acesso, é possível imprimir a guia ou copiar o código de barras para efetuar o pagamento.
*Com informações da assessoria