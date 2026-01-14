A- A+

IPTU Petrolina oferece até 15% de desconto no IPTU para contribuintes; confira opções Pagamentos feitos à vista até o dia 13 de março têm direito à 15% de desconto, e parcelamento em até oito vezes também é uma opção

Em 2026, os contribuintes de Petrolina que realizarem o pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) até o dia 13 de março terão direito a 15% de desconto sobre o valor total do tributo.

De acordo com a prefeitura do município, quem não conseguir quitar o imposto até o dia 13 de março pode optar pelo pagamento em cota única até o dia 13 de abril, com desconto de 10%. Além disso, caso o contribuinte escolha pagar com parcelamento, é oferecido até oito parcelas.

As guias de pagamento estão disponíveis exclusivamente em formato digital, no site da Prefeitura de Petrolina. Para emitir o Documento de Arrecadação Municipal (DAM), o contribuinte precisa informar o número da Inscrição Cadastral do Imóvel ou o CPF/CNPJ do proprietário. Após o acesso, é possível imprimir a guia ou copiar o código de barras para efetuar o pagamento.

*Com informações da assessoria



Veja também