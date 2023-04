A- A+

Advocacia Petrolina recebe Conferência da Advocacia Nos dias 25 e 26 de maio, cidade do Sertão receberá o principal evento do mundo jurídico do Estado

Petrolina será a capital da advocacia pernambucana nos dias 25 e 26 de maio. É que a maior cidade do Sertão receberá nessa data o principal evento do mundo jurídico do estado, a Conferência Estadual da Advocacia, organizado pela OAB Pernambuco. A Ordem promete um espaço importante para a troca de experiências, discussões e atualizações sobre as mais recentes novidades do cenário jurídico. Realizada a cada três anos, a conferência reunirá nomes relevantes da advocacia e do mundo do direito em um só lugar. O tema “Inovação em Prol do Acesso à Justiça”, promete trazer uma série de conferências e painéis que dialogam com o dia a dia dos operadores do direito.

Em cima do mote, foram definidos assuntos de interesse voltados para o aperfeiçoamento do exercício profissional com desdobramentos para a classe e a sociedade civil como um todo. As inscrições estão disponíveis no site da OAB Pernambuco, mas as vagas são limitadas.

“Faremos a maior Conferência Estadual da Advocacia em Pernambuco, com a presença do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti, e de palestrantes de renome no país, congregando advogadas e advogados de todo o Estado. Estaremos juntos para discutir o futuro da nossa profissão. Há muitos temas importantes a debater”, destaca o presidente da OAB-PE, Fernando Ribeiro Lins. Ele designou a vice-presidente da Ordem, Ingrid Zanella, para coordenar o projeto.

“A escolha de Petrolina para a realização da conferência é muito significativa para a advocacia do Sertão e de todo o estado. Tivemos a preocupação de colocar na programação temas que estão em evidência na atualidade, como defesa das prerrogativas e a advocacia dativa”, frisou a vice-presidente, Ingrid Zanella, também coordenadora do encontro e, esta semana, no exercício da presidência da OAB-PE. Diretor-geral da ESA-PE, Leonardo Moreira é o vice-coordenador da conferência.

Temas como segurança jurídica na era digital, advocacia e democracia, danos morais e retrocessos no direito do consumidor são alguns dos tópicos que aquecerão os debates. O evento reúne renomados conferencistas, palestrantes, debatedores e mediadores, como o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti; o conselheiro federal da OAB Nacional, Felipe Sarmento; a presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais (ANP) e Procuradora de Salvador, Lilian Azevedo; o Procurador Chefe da PGRFN, Alexandre Andrade Freire; a conselheira federal e vice-presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas do CFOAB, Cristina Lourenço, além de muitos outros importantes nomes do meio jurídico regional e nacional.

Também ministrarão palestras os ex-presidentes da seccional pernambucana: advogado e Procurador do Estado; Pedro Henrique Reynaldo; conselheiro federal e diretor geral da ESA Nacional, Ronnie Press Duarte; e o conselheiro federal e presidente da Comissão Nacional de Seguridade Social do CFOAB, Bruno Baptista.

Tecnologia

na advocacia

“A OAB Pernambuco já possui mais de 40 mil advogadas e advogados inscritos em seus quadros”, afirma Zanella. Para ela, o crescimento da instituição dobra a responsabilidade na hora de comandar programações como uma conferência.

“Vamos receber colegas de todo o estado, do Brasil e mesmo de fora do país. É uma responsabilidade grande trabalhar uma programação que atende a todos e que dialogue com o mundo jurídico”, destaca. Ela, no entanto, garante que esta será a maior conferência da instituição. “Há uma expectativa muito grande e estamos trabalhando para que o Sertão pernambucano possa sentir orgulho deste encontro”, assevera.

“Inovação, tecnologia e metaverso são temas que falam de pluralidade e modernidade. Não há lugar melhor que o Sertão para apresentar aos nossos conferencistas o quanto a advocacia pernambucana tem avançado nos últimos anos”, conclui.

Califórnia

do Sertão

Às margens do Rio São Francisco, Petrolina já foi eleita como a cidade com melhor qualidade de vida no Nordeste, de acordo com o Índice dos Desafios da Gestão Pública (DGP), feita pela Macroplan. A região abriga vinícolas que estão abertas para visitação e ainda oferece passeios de barco e praias fluviais, como a Ilha do Rodeadouro. Há também o Centro de Artes Ana das Carrancas, para os amantes da cultura, e o Museu do Sertão. Terra natal do cantor Geraldo Azevedo, a cidade do Sertão pernambucano faz fronteira com a Bahia. Basta atravessar a ponte Presidente Dutra, que cruza todo o rio, por 800 metros, e se chega a cidade de Juazeiro. A Ilha do Fogo, por exemplo, fica no meio do caminho entre Petrolina (PE) e Juazeiro (BA). A carne mais apreciada na região é a de bode. Nada mais justo então que oferecer um Bodódromo aos visitantes. Centro gastronômico da cidade, o Bodódromo reúne restaurantes que trabalham com diversas receitas usando a carne de bode como elemento principal.

“Além da programação que inclui conferências, palestras e atualizações, estamos oferecendo uma série de atividades culturais que exploram o que há de melhor nesta que é a Califórnia do Sertão”, destaca Ingrid Zanella.

Veja também

RIO DE JANEIRO Governo federal recua e desiste de leiloar o Galeão junto com Resende