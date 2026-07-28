Petronas acelera expansão no Brasil e entra na disputa por postos de combustíveis

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A Petronas, maior petroleira da Malásia, está ampliando seus investimentos no Brasil. A empresa, que vem comprando blocos de petróleo no país, mira agora o segmento de distribuição. A meta é chegar ao fim deste ano com 350 postos de combustíveis, com presença no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, além de estados das regiões Sul e Centro-Oeste.

O investimento da Petronas ocorre por meio de um acordo de licenciamento com a Nexta Distribuidora, que faz parte do Grupo Argenta, dono de bandeiras regionais como Sim e Charrua. O crescimento da marca da Malásia no Brasil se dará de forma orgânica e também com a conversão de parte da rede de 240 postos que pertenciam à francesa Total, vendida para uma das empresas do Grupo Argenta.



— A Petronas definiu, há três anos, seu plano global de crescimento na área de distribuição de combustíveis, até então restrita à Malásia. A companhia quer ter cinco mil postos no mundo e começou essa estratégia no Brasil, onde a meta é chegar a mil postos — disse Ian Dobereiner, CEO da Nexta.





O Grupo Argenta tem mais de seis mil colaboradores, receita superior a R$ 18 bilhões e mais de 500 postos operando com diferentes marcas. Segundo Dobereiner, os primeiros testes com a marca Petronas começaram em 2023, no Brasil. A estratégia é crescer não apenas nas capitais, mas também em cidades do interior e no entorno das regiões metropolitanas.



— Neste primeiro momento, estamos ampliando a marca Petronas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Depois, vamos analisar a expansão para o Nordeste e o Norte. O Brasil é um país continental e muito regional, mas queremos ser o quarto player do mercado — afirma Dobereiner.



Hoje, o mercado de postos tem três principais competidores, cada um com cerca de 20% de participação: Vibra (dona da marca BR, que pertencia à Petrobras), Raízen (licenciada da marca Shell) e Ipiranga. Além da Petronas, o controlador da Ipiranga também tem planos para trazer a marca Texaco de volta ao Brasil.



— Estamos abrindo cerca de quatro postos por semana. Somente no Rio já temos 30 unidades, em cidades como Campo Grande, Angra dos Reis e Itaperuna. A marca é reconhecida pelos consumidores, sobretudo pelos investimentos na Fórmula 1. Cada posto da nossa rede vende, em média, 350 mil litros por mês — afirma o executivo, que esteve no Rio visitando redes de postos em Niterói.



Em um mercado dominado pelas bandeiras brancas, de um lado, e pelas três maiores distribuidoras, de outro, a estratégia da Nexta é atrair revendedores com postos de médio e grande porte. Isso porque a companhia investe em sua rede de conveniência Yes, nos centros de troca de óleo Auto Expert e no serviço especializado de lavagem automotiva Wash Expert.



— A ideia é fortalecer a experiência do cliente e aumentar a rentabilidade da rede. Hoje temos um sistema de distribuição robusto, composto por mais de 39 bases de armazenamento. Compramos combustível diretamente da Petrobras. Nossa estratégia é que, ao longo do tempo, o combustível que hoje fornecemos para postos de bandeira branca seja direcionado cada vez mais para a nossa própria rede — detalha o executivo, que não aderiu ao programa de subvenção por não ser um importador relevante.

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