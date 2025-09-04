Petz-Cobasi: relator no Cade pede estudo econômico sobre mercados de varejo pet físico e online
O conselheiro pediu que o departamento apresente alternativas sobre a definição de mercado relevante
O relator da fusão Petz-Cobasi no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) pediu ao Departamento Econômico a elaboração de estudo econômico a respeito da estrutura do mercado de varejo pet físico e do mercado de varejo pet online.
O conselheiro José Levi Mello do Amaral Júnior pediu que o departamento apresente alternativas sobre a definição de mercado relevante - a área delimitada, tanto em termos de produto quanto de geografia, para definir a fronteira da concorrência - que entender mais adequadas ao caso.
José Levi também pediu auxílio do órgão para avaliar as premissas levantadas em pareceres das requerentes (Petz e Cobasi) e da terceira interessada (Petlove).
Por fim, o conselheiro relator pediu que eventuais contribuições adicionais que o estudo encontrar sejam consideradas enquanto potenciais subsídio para a decisão do Tribunal Administrativo, inclusive em tópicos como hábitos de consumo, ocasiões de compra de bens e serviços, pressões competitivas entre mercado físico e digital etc.
Como mostrado na quarta-feira, 2, pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o Cade decidiu prorrogar o prazo e a análise da fusão Petz-Cobasi por mais 90 dias. Com isso, o órgão tem até novembro para concluir o julgamento.