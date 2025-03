PF afirma que X permitiu financiamento de contas bloqueadas

A- A+

A Polícia Federal (PF) afirmou que a rede social X permitiu o apoio financeiro de contas que foram suspensas por decisão judicial no Brasil.

A informação consta em relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal ( STF) em inquérito que investiga se o dono da plataforma, Elon Musk, desrespeitou determinações da Justiça.

No documento, a PF afirma que foi possível no perfil dos influenciadores bolsonaristas Allan dos Santos, Paulo Figueiredo Filho e Rodrigo Constantino, que foram bloqueados pelo STF, estavam disponíveis "alguns botões e informações que permitem, no Brasil, sem uso de VPN, aos usuários financiarem / apoiarem essas contas por meio da assinatura da plataforma X".

No caso de Allan dos Santos, havia ainda um endereço que permitia pagamento pela criptomoeda bitcoin. Além disso, foi identificada uma nova conta dele, disponível para usuários brasileiros.

"Ao invés de apenas ser exibida a mensagem indicando que a conta está retida, os perfis exibem alguns botões e informações que permitem, no Brasil, sem uso de VPN, aos usuários financiarem / apoiarem essas contas por meio da assinatura da plataforma X e, no caso de Allan Lopes dos Santos, o fornecimento de um endereço para o recebimento de valores em bitcoin", diz o relatório.

No ano passado, a PF já havia apontado, no mesmo inquérito, que alguns perfis bloqueados conseguiram fazer transmissões ao vivo, mesmo sem o uso de ferramentas que disfarçam a origem do sinal (como a chamada VPN).

O X chegou a ter seu funcionamento no Brasil suspenso no ano passado, por determinação do STF, mas foi o acesso foi restabelecido após a rede social concordar com algumas determinações, como o bloqueio de perfis, a indicação de um representante e o pagamento de multas.

