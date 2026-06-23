PF aponta que Digimais inflou artificialmente em quase dez vezes cotas de fundos

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A Polícia Federal apontou que o banco Digimais inflou em quase dez vezes o valor de cotas de fundos em seu balanço, contabilizando ativos que valiam R$ 71 milhões por R$ 741,348 milhões. A diferença é de R$ 670 milhões, justamente o montante autorizado para bloqueio na Operação Miragem, deflagrada nesta terça-feira.



A Operação Miragem investiga um suposto esquema de fraudes no Sistema Financeiro Nacional envolvendo a gestão do banco Digimais, instituição controlada pelo grupo do bispo Edir Macedo. A ação ocorre em São Paulo e inclui o cumprimento de nove mandados de busca e apreensão. Foram autorizados também afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos investigados.



De acordo com a investigação, a instituição usou uma estrutura de fundos para melhorar os seus resultados contábeis. O BC constatou a infração às normas e determinou a correção no balanço, de modo que os ativos retornassem ao valor de R$ 71 milhões. O banco, por sua vez, pediu o parcelamento do impacto no balanço ao longo de cinco anos.



Contudo, a despeito da determinação da autarquia monetária, no dia 29 de dezembro de 2025, o Digimais celebrou contrato de compra e venda a prazo das cotas de fundos com a sua controladora, a B.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, pelo valor total de R$ 741.348.945,70, sem que houvesse ingresso de recursos no caixa da instituição financeira. A previsão de pagamento era estipulada para o ano de 2032 e com a reversão das provisões que haviam sido determinadas pelo Banco Central.

"Por conseguinte, a equipe de fiscalização verificou que o contrato de alienação de cotas resultou na manutenção dos valores gerados pelas reavaliações de ativos nos demonstrativos de contabilidade do BANCO DIGIMAIS, com o registro sob a rubrica de valores a receber do controlador, o que funcionou como via de burla à determinação de correção outrora proferida”, destacou a PF na representação da operação.

Em nota, o banco afirma que permanece à disposição das autoridades para prestar quaisquer esclarecimentos e colaborar com as apurações em curso.

"A instituição reafirma seu compromisso com a transparência, a conformidade regulatória e a plena colaboração com as autoridades competentes", disse o banco em nota.

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