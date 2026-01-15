A- A+

caso Master PF aponta risco sistêmico ao sistema financeiro e cita transferência de R$ 9 mi para pai de Vorcaro Relatórios mostram que empresas com capital social "ínfimo" cediam "diretos creditórios milionários" para Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

A Polícia Federal analisou relatórios de inteligência financeira (Rifs) dos investigados do caso Master para chegar à conclusão de que houve "fortes indícios" de "desvio de recursos" e "risco sistêmico ao sistema financeiro" do país no suposto esquema de fraudes envolvendo o banco e o seu dono Daniel Vorcaro.

Os relatórios mostram que empresas com capital social "ínfimo" cediam "diretos creditórios milionários" para Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) ligados ao Banco Master.

A PF também identificou a partir dos Rifs movimentações consideradas suspeitas, como uma transferência de um intermediário para Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro. Os dois foram alvos de mandados de busca e apreensão determinados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli nesta quarta-feira.

"Há fortes indícios de desvio de recursos e risco sistêmico ao sistema financeiro", diz a decisão do ministro, divulgada nesta quinta.

Em nota, a defesa de Vorcaro afirmou que ele "tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes". "Todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação serão atendidas com total transparência. O Sr. Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, reforçando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito. A defesa reitera confiança no devido processo legal e seguirá atuando nos autos para que as informações sejam tratadas de forma objetiva e dentro dos limites constitucionais", diz o texto.

O Ministério Público Federal de São Paulo apontou que os supostos crimes praticados no esquema revelam a existência de uma organização criminosa que atua desde a década passada.

"Nesse contexto, o histórico juntado pela Polícia Federal a respeito de anteriores investigações serve como indício da existência do crime de organização criminosa estruturada desde a década passada, bem como demonstra que os fatos sob apuração não foram fruto de uma situação ocasional de descontrole. Pelo contrário, tais fatos revelam o planejamento e a escalada das atividades criminosas dos envolvidos e devem ser assim valorados", afirmaram os procuradores.

No documento, o MPF defendeu que a investigação deferia ser da Justiça Federal de São Paulo. Toffoli considerou, entretanto, que as investigações eram ainda mais amplas do que as da Operação Compliance Zero, que já estavam sob sua relatoria, destacando que havia um contexto de aparente aproveitamento sistemático de vulnerabilidades do mercado de capitais e do sistema de regulação e fiscalização.

