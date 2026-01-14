A- A+

OPERAÇÃO PF apontou ao STF suspeita de 'novos ilícitos' de Vorcaro ao pedir ação que mira fraudes no Master PF realizou nova fase da operação Compliance Zero, que apura suspeitas de fraudes do Banco Master

A Polícia Federal (PF) afirmou ao Supremo Tribunal Federal (STF) ter identificado suspeitas de "novos ilícitos" cometidos pelo dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. A informação consta em um despacho do ministro Dias Toffoli, relator do caso que envolve suspeitas de fraudes do banco. Ao autorizar a segunda fase da Operação Compliance Zero, realizada nesta quarta-feira, o ministro citou novas descobertas da PF.

"Diante da evidência de prática de novos ilícitos, supostamente cometidos pelo investigado, se faz necessária a colheita de elementos probatórios complementares", diz documento.

Os agentes da PF fizeram buscas em endereços ligados a Daniel Vorcaro, dono da instituição, e parentes dele em São Paulo. A defesa do banqueiro afirmou que ele colabora "continuamente" com as investigações.

O empresário e investidor Nelson Tanure também está entre os alvos, assim como o empresário Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro. Zettel foi detido quando tentava embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e solto em seguida. Também foi alvo o fundador e ex-executivo da Reag Investimentos João Carlos Mansur.

Nessa etapa da operação Compliance Zero, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, além de medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões.

As suspeitas são dos crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais. A operação ocorre em endereços em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

A PF apreendeu R$ 97 mil em dinheiro vivo, carros de luxo, relógios e até uma arma nos lugares onde esteve.

Em novembro, Vorcaro foi preso na primeira fase da operação enquanto embarcava em um jatinho no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, rumo a Dubai. Ele foi solto posteriormente e está usando tornozeleira eletrônica.

Leia a íntegra da nota de Vorcaro

"A defesa de Daniel Vorcaro informa que tomou conhecimento da medida de busca e apreensão e reafirma que o Sr. Vorcaro tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes. Todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação serão atendidas com total transparência. A defesa não teve ainda acesso aos autos.

O Sr. Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, reforçando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito. A defesa reitera confiança no devido processo legal e seguirá atuando nos autos para que as informações sejam tratadas de forma objetiva e dentro dos limites constitucionais."

