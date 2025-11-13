Qui, 13 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta13/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
operação sem desconto

PF deflagra nova fase de operação para investigar desvios no INSS e cumpre prisão de 10 alvos

Nova fase da operação também cumpre 63 mandados de busca e apreensão em Pernambuco e outros 14 estados

Reportar Erro
PF deflagra nova fase de operação para investigar desvios no INSS e cumpre prisão de 10 alvosPF deflagra nova fase de operação para investigar desvios no INSS e cumpre prisão de 10 alvos - Foto: Divulgação/INSS

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 13, nova fase da operação sobre desvios de aposentadorias do Instituto Nacional de Seguridade Social e cumpre a prisão de dez alvos investigados.

Essa nova fase da Operação Sem Desconto também cumpre 63 mandados de busca e apreensão no Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e no Distrito Federal.

Leia também

• Ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanutto é preso em operação da PF

• PF apura tentativa de obstruir investigações da Operação Fames-19

• Operação apreende 100 aves e arma de fogo no Sertão de Pernambuco; multas somam R$ 63 mil

"Estão sendo investigados os crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário, corrupção ativa e passiva, além de atos de ocultação e dilapidação patrimonial", diz a PF em nota.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter