operação sem desconto PF deflagra nova fase de operação para investigar desvios no INSS e cumpre prisão de 10 alvos Nova fase da operação também cumpre 63 mandados de busca e apreensão em Pernambuco e outros 14 estados

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 13, nova fase da operação sobre desvios de aposentadorias do Instituto Nacional de Seguridade Social e cumpre a prisão de dez alvos investigados.

Essa nova fase da Operação Sem Desconto também cumpre 63 mandados de busca e apreensão no Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e no Distrito Federal.

"Estão sendo investigados os crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário, corrupção ativa e passiva, além de atos de ocultação e dilapidação patrimonial", diz a PF em nota.

