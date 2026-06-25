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Polícia Federal PF deflagra segunda fase da operação para apurar fraude contra Americanas Por determinação da Justiça Federal , também foi autorizado o sequestro de bens e valores dos investigados

A Polícia Federal (PF) iniciou nesta quinta-feira (25), com apoio do Ministério Público Federal (MPF) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a 2ª fase da Operação Disclosure, que investiga a fraude bilionária nas Lojas Americanas. Agentes e procuradores cumprem dois mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, segundo a Globonews.

Por determinação da Justiça Federal , também foi autorizado o sequestro de bens e valores dos investigados. Somadas, as medidas patrimoniais podem alcançar até R$ 54 bilhões, de acordo com o site Metrópoles, enquanto o bloqueio individual fixado para alguns ex-diretores chega a R$ 500 milhões.

Segundo a Polícia Federal, as investigações buscam esclarecer a participação de ex-executivos da varejista em um esquema de manipulação das demonstrações financeiras da empresa.

As apurações apontam que as irregularidades envolviam, entre outros mecanismos, operações relacionadas às chamadas verbas de propaganda cooperada (VPC), que teriam sido utilizadas para distorcer os resultados contábeis apresentados ao mercado.

De acordo com os investigadores, os elementos reunidos até o momento indicam a possível prática dos crimes de manipulação de mercado, uso de informações falsas em demonstrações financeiras, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

A operação representa mais uma etapa da investigação destinada a identificar a responsabilidade de cada um dos envolvidos no esquema que culminou na divulgação, em 2023, de inconsistências contábeis bilionárias e desencadeou um dos maiores processos de recuperação judicial da história do país.

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