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BANCO DIGIMAIS PF diz que banco adotou 'práticas análogas' às do Master inflar patrimônio sem lastro financeiro Em um dos casos verificados, o banco elevou o valor de um ativo adquirido em 2023 por R$ 31 milhões para R$ 230 milhões

A Polícia Federal afirmou que o Banco Digimais adotou práticas semelhantes às do Banco Master ao inflar ativos sem lastro e manipular balanços para driblar os órgãos de controle. De acordo com as investigações, em um dos casos verificados, o banco elevou o valor de um ativo adquirido em 2023 por R$ 31 milhões para R$ 230 milhões, o que gerou um patrimônio fictício de R$ 199 milhões.

"O BANCO DIGIMAIS, sob o controle de EDIR MACEDO, adotou práticas financeiras temerárias e estreitamente análogas às do extinto BANCO MASTER", diz trecho do relatório da PF obtido pelo GLOBO. O banco pertence ao bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus e dono da TV Record.

Em outro episódio, dois ativos que somavam R$ 71 milhões foram reavaliados em seguida em R$ 174,5 milhões, inflando de forma artificial o patrimônio.

A PF ressalta diversas vezes no relatório que o Digimais replicou irregularidades vistas no inquérito do caso Master, como o uso do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) para emitir títulos com "rentabilidade desproporcionais aos indicadores de mercado”.

"Como será adiante demonstrado, aproveitando a assimetria de informação e a confiança dos depositantes na proteção institucional, a diretoria do BANCO DIGIMAIS replicou a prática de superavaliar ativos mediante a emissão de títulos com rentabilidades desproporcionais aos indicadores de mercado, efetuando manipulações nos balanços com o objetivo de ocultar dos órgãos de controle a deterioração da sua carteira de crédito", diz a PF.

Dirigentes do Digimais foram alvos de mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça federal de São Paulo nesta terça-feira.

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