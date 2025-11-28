A- A+

OPERAÇÃO FAKE ROAD PF faz buscas em operação sobre desvios em contratos de pavimentação financiados com emendas 11 mandados de busca e apreensão são cumpridos em Fortaleza e Natal

A Polícia Federal faz buscas nesta sexta-feira, 28, para aprofundar uma investigação sobre irregularidades em contratos de pavimentação do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS) financiados com emendas parlamentares. O prejuízo é estimado em mais de R$ 22 milhões.

O Estadão apurou que não há mandados contra deputados e senadores. Os alvos são empresas e pessoas com poder de gestão nos contratos. A Operação Fake Road foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Os mandados de busca e apreensão são cumpridos em Fortaleza (9) e Natal (2).

As investigações tiveram início a partir de auditorias da Controladoria-Geral da União (CGU), que identificaram indícios de superfaturamento, execução parcial ou inexistente dos serviços, medições fraudulentas e favorecimento indevido de empresas contratadas.

A Polícia Federal encontrou indícios de que servidores públicos e empresários se uniram "em possível organização criminosa voltada ao desvio de recursos públicos".

O STF também determinou o bloqueio judicial de bens e dinheiro, indisponibilidade de imóveis e veículos e a quebra de sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático dos investigados.

"A operação conta com a participação de aproximadamente 50 policiais federais e tem por finalidade coletar novas provas, assegurar a interrupção de eventuais práticas ilícitas e reforçar o compromisso da Polícia Federal no combate ao desvio de recursos públicos e à corrupção", informou a PF.



