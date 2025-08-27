A- A+

BRASIL PF faz operação contra fraudes em precatórios e bloqueia R$ 57 milhões de investigados Esquema usava procurações públicas falsas registradas em cartório, segundo a polícia

A Polícia Federal realizou, nesta quarta-feira, uma operação para aprofundar apurações sobre fraude em levantamentos de precatórios judiciais no Distrito Federal e em São Paulo. A Justiça determinou o bloqueio de R$ 57 milhões dos investigados e foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva.

As investigações foram iniciadas a partir de uma comunicação feita pela Caixa Econômica Federal de que dois indivíduos tentavam levantar um precatório judicial de R$ 57 milhões em uma agência na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Na época, eles foram presos e a PF fez a primeira fase da operação em junho do ano passado.





Conforme a PF, "o esquema utilizava procurações públicas falsas lavradas em cartório, que eram usadas para habilitar os fraudadores a realizar os saques dos valores".

Os investigados podem responder por estelionato qualificado contra a Caixa, "falsificação de documento público, falsidade ideológica, uso de documento falso e associação criminosa", de acordo com a polícia.

